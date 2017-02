Du 2 mars au 13 avril, petits et grands sont invités à Aulnay, Brizambourg et Saint-Jean pour des spectacles variés sous chapiteau. Plus de précisions avec la directrice Céline Bohère :

Des activités diverses et variées donc, allant de l’atelier théâtre organisé par le foyer rural d’Aulnay, ou encore une soirée belote avec l’association l’Âge d’or d’Aulnay. Autant d’événements qui contribuent au succès du festival, qui accueille chaque année un large public. Céline Bohère :

.

Coup d’envoi donc le 2 mars. Un concert d’ouverture est prévu le 4 mars à 20h30 à Aulnay, avec les Terriens et Pierre Lajoie