Scène ouverte avec le chanteur-compositeur-interprète Emmanuel Aud’hui de Fontcouverte, pour la sortie de son premier album de 12 titres intitulé « Différent » composé a 100% de compositions.

Autodidacte, il a appris la guitare seul à l’âge de 16 ans et écrit depuis une vingtaine d’années des chansons à texte, inspirées de son vécu. Ses influences musicales sont les chanteurs à texte, Barbara, Brassens, Aznavour, Sheller…, le blues, et la musique bretonne car il est breton, natif de Brest, d’où les chansons Brest et Ouessant dans son album. Il pratique également, dans le cadre de la musicothérapie, l’improvisation de chants lors de petits concerts qui réunissent 15 à 20 personnes.