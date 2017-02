Réaction en Charente-Maritime après l’alliance Bayrou-Macron dans la course à la présidentielle. Après avoir soutenu Alain Juppé lors de la primaire Les Républicains, le président du Modem a décidé de rejoindre le mouvement En Marche !. Une décision qui a de quoi surprendre, quand on sait que le maire de Pau était plus critique vis-à-vis de l’ancien ministre de l’Économie. L’annonce a donc étonné Michel Amblard, le président du Modem de Charente-Maritime, même si la décision de François Bayrou lui semble cohérente. Écoutez :

Au niveau local, cette alliance pourrait avoir des conséquences, au moins pour les élections législatives, puisque les discussions pour placer les candidats vont être plus importantes.