Alors qu’une consultation est en cours, l’association environnementale dénonce les risques d’une implantation de 80 éoliennes à 20km des côtes oléronaises, dans un espace de surcroît protégé et classé Natura 2000. En outre, l’espace maritime fait partie du Parc naturel marin créé il y a à peine deux ans, et validé par la Ministre de l’écologie Ségolène Royal. Cette même ministre qui a remis en route le projet éolien off-shore en novembre. Le 8 février dernier, l’Etat poursuivait la procédure en lançant une consultation publique. Celle-ci s’achèvera mardi prochain. Par ailleurs, le préfet de la Charente-Maritime Eric Jalon et le préfet Maritime de l’Atlantique Emmanuel de Oliveira tiendront une réunion publique lundi prochain à Saint-Pierre-d’Oléron. Ils échangeront avec les acteurs locaux sur les enjeux de l’éolien en mer. Rendez-vous à 18h30 au cinéma Eldorado.