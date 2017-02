400 postes sont à pourvoir dans les domaines de la restauration, l’hôtellerie ou la grande distribution. 95% des contrats proposés sont des temps pleins, plus d’un tiers s’étalant sur une durée de 4 mois et plus à Fouras, Châtelaillon, l’île d’Aix et Saint-Laurent-de-la-Prée. Chaque année à l’approche de la saison touristique, la maison départementale de l’emploi en partenariat avec Pôle-emploi organise ces rendez-vous sur plusieurs sites de la Charente-Maritime. L’occasion pour les entreprises de recruter en une après-midi leur personnel pour la saison. Rendez-vous de 14h à 17h à la salle omnisports Roger Rondeaux, avenue du stade à Fouras.