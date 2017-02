Ils se mobilisent pour dénoncer une nouvelle fois les retards de paiement des aides pour les années 2015 et 2016. Alors que la filière connaît un fort développement sur le territoire du Poitou-Charentes, avec plus de 75 000 hectares cultivés pour 1 265 fermes, les professionnels sont confrontés à des difficultés croissantes de trésorerie, comme l’explique Julien Lucy, maraîcher bio et vice-président du Gab 17, le Groupement des agriculteurs bio :

Les agriculteurs bio des Deux-Sèvres et de la Vienne participeront également à la manifestation prévue demain devant la préfecture de La Rochelle à 14h. D’autres actions sont prévues s’ils n’obtiennent pas satisfaction, notamment au Salon de l’agriculture qui s’ouvre samedi à Paris.