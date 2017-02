Scène ouverte avec la compagnie Impro and Co de La Rochelle pour le match d’improvisation qui aura lieu samedi 4 mars pour le Jour de l’impro, à l’espace Bernard Giraudeau de la Rochelle à 20h30.

Impro and Co a vu le jour en 1998.

C’est une association d’improvisation théâtrale, rochelaise, qui a pour but la création, le développement et l’organisation de manifestations culturelles et plus particulièrement d’improvisation théâtrale.

L’association compte plus de 40 adhérents en 2016.

Impro and Co propose trois sortes de spectacles :

Les matchs d’impro, à domicile comme à l’extérieur, le spectacle est toujours garanti !

Au Bout Des Mots : ce spectacle créé par la compagnie met en scène 4 comédiens qui jouent ensemble et interagissent avec le public. Il s’exporte très bien dans différents lieux (théâtre, salle de spectacle, lycée, etc…)

Cabaret d’impro: Sûrement la formule la plus dynamique et propice aux lieux les plus mouvementés (bars, salons, etc…)

https://www.facebook.com/improandco