L’association Nature environnement 17 milite depuis cinq décennies pour la protection de la nature. A l’occasion de cet anniversaire, elle organise un cycle de conférences sur différentes causes qu’elle défend depuis sa création. Comme l’agriculture bio, de plus en plus soutenue par les consommateurs, alors que globalement l’agriculture souffre. Patrick PICAUD, coordonnateur de Nature Environnement 17 :

La première conférence de Nature environnement 17 portera sur la situation de l’eau en Charente-Maritime, à l’heure où le déficit pluviométrique s’accentue d’année en année. C’est ce soir à 20h à la salle des fêtes de Tonnay-Boutonne.