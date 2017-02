Gros malaise à l’hôpital de Rochefort. La CFTC dénonce une situation alarmante pour le personnel. Des charges de travail trop lourdes, un directeur muet qui répond à une politique de rentabilité et d’économie voulue par l’Agence régionale de santé, et des situations dramatiques au sein du personnel qui souffre. Ecoutez le témoignage de Cécile Brethes-Arnault, aide-soignante et déléguée CFTC :

Trop de pression, des heures supplémentaires en hausse et un personnel sous tension, au profit de la rentabilité hospitalière. Cécile Berthes-Arnault :

La CFTC demande à la direction de rétablir le dialogue avec le personnel de l’hôpital. Des actions syndicales sont envisagées comme la participation à la grève nationale du 7 mars.