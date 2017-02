Une émission à ne pas manquer demain sur la Chaîne parlementaire. Canal 13 de la TNT. A 19h sera diffusé « Manger c’est voter » présentée par Périco Legasse. L’animateur propose une virée gastronomique en Charente-Maritime, en compagnie de la sénatrice Corinne Imbert. Ils iront à la rencontre de Benoît Durivaud, mytiliculteur à La Rochelle, Pierre-Henry et Arnaud Dubois, des jumeaux producteurs de lait à Benon, et Julien Rouger, viticulteur à Chermignac. L’émission est d’ores et déjà en ligne sur Youtube