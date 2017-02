Le point sur la situation après l’épisode de pollution accidentelle aux hydrocarbures sur le site de Picoty à La Rochelle. La préfecture a indiqué hier en fin d’après-midi que les actions menées par les services de l’Etat en lien avec le groupe pétrolier, la Ville et l’Agglo se poursuivent. Des opérations de forage sont en cours. L’objectif sera ensuite de pomper la pollution due à une fuite sur une canalisation enterrée. Tout sera opérationnel à partir de lundi prochain. Parallèlement, les visites et analyses des puits et caves chez les riverains se poursuivent. Aucune anomalie n’a pour l’heure été constatée.