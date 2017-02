Elle a permis à l’Etat de récupérer un peu plus de 3 millions d’euros. Tel est le bilan de l’action en 2016 du Codaf, le Comité opérationnel départemental anti-fraude qui lutte contre le travail illégale et la fraude fiscale et sociale. Christophe Coriton :

Notez par ailleurs que le service de délivrance des titres à la préfecture a permis de déceler 5 dossiers d’usurpation d’identité et 4 dossiers de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. 29 signalements ont été transmis au Procureur de la République.