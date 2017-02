L’établissement s’est doté d’un nouveau logiciel qui doit améliorer la prise en charge des patients et sécuriser l’administration de leur traitement. Désormais, le logiciel, doté d’une caméra, reconnaît les objets utilisés pour la préparation de la thérapie, et il enregistre toute la procédure. Ce qui peut constituer une preuve médico-légale. Cela permet un contrôle complet du traitement en indiquant le bon patient, le bon traitement, et le bon dosage. Le service oncologie reçoit une soixantaine de patients chaque jour.