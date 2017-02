400 personnes ont rendu hommage samedi aux six victimes de l’accident de car scolaire survenu il y a un an à Rochefort. Un chêne, symbole d’immortalité, a été planté près de l’endroit où s’est déroulé le drame. C’était le 11 février 2016. La ridelle d’un camion-bennne venait percuter le bus. Six adolescents décédaient. Les familles des victimes ont fait le déplacement pour rendre hommage à leurs enfants. Elles attendent désormais le procès du chauffeur du camion-benne mis en examen pour homicide involontaire.