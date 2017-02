Didier Quentin officiellement candidat aux élections législatives. Le député sortant l’a confirmé vendredi à Tonnay-Charente. Sans surprise toutefois. Il brigue ainsi un 5e mandat sur la cinquième circonscription, celle de Royan-Ouest, le pays Marennes-Oléron et le canton de Tonnay-Charente. Et c’est la conseillère départementale de l’île d’Oléron Dominique Rabelle qui sera sa suppléante. Un choix qui s’explique pour son implication dans l’île, mais aussi par sa connaissance du canton de Tonnay-Charente, dont elle a été élue au début des années 2000. C’est donc le premier binôme à s’être déclaré sur cette circonscription, et Didier Quentin se veut avant tout un député de terrain :

Didier Quentin qui évoque également l’affaire Fillon , et dénonce l’acharnement médiatique et judiciaire sur son candidat :

Didier Quentin qui devra abandonner son mandat de maire de Royan en cas de victoire, du fait de la loi sur le non-cumul des mandats. Il évoque un « déchirement » avec sa ville natale, mais il assure que son équipe municipale est prête à prendre le relais. Didier Quentin, qui restera conseiller municipal, n’avance aucun nom pour lui succéder, puisqu’une réunion doit avoir lieu aujourd’hui. Il estime toutefois que son premier adjoint Patrick Marengo serait un choix naturel.