Le coup d’envoi demain du festival Escale d’Humour à Royan. L’évènement fête cette année sa 5ème édition avec comme têtes d’affiche, Anthony Kavanagh, Jarry ou encore le chroniqueur de Touche pas à mon poste Jean-Luc Lemoine qui est chargé de l’ouverture du festival avec son spectacle : « Si vous avez manqué le début ». Matisse Sorignet lui a posé trois questions. La première, s’il s’autorise à rire de tout sur scène. Ecoutez :

Jean-Luc Lemoine qui sera sur la scène de la salle Jean-Gabin de Royan demain à 20h30 et dimanche à 15h. Le festival Escale d’humour se poursuivra jusqu’au 18 février avec Laura Laune lundi à 20h30, Jarry mercredi et jeudi à 20h30, Nadia Roz vendredi à 20h30, et Anthony Kavanagh en clôture samedi 18 février à 20h30.