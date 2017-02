Du rugby avec une belle affiche à La Rochelle. Demain, le stade Marcel-Deflandre reçoit le Tournoi féminin des Six Nations, avec un match opposant la France à l’Écosse. Une rencontre de bas de tableau puisque les françaises sont dernières du classement, et l’Écosse 4e. Après leur défaite face à l’Angleterre la semaine dernière, lors du match aller, les Bleues devront se montrer plus offensives. Le coup d’envoi sera donné à 21h. Notez qu’un drapeau sera offert à tous les supporters.