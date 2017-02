Scène ouverte avec le groupe Glasgow Kiss de Saintes pour la sortie du 1er EP 4 titre qui s’appelle « Respire ». En concert le 13 Mai 2017 au festival Balanzic à Balanzac.

En 2013 naquit « Ho’rizon », groupe de reprise variét’ pop-rock. Cinq zikos qui écument les scènes du pays royannais.

Divergences musicales, aléas de la vie, et volonté de composer amènent le split du groupe fin été 2015.

Nathan John, Olivier et leur batteur Jérôme gardent le contact et souhaitent monter un projet 100% compositions.

Début 2016, création du nouveau projet, les trois bandits sont rejoints par Julio et Bruno, gratteux et bassiste.

Le but est d’orchestrer les compos acoustiques de Nathan John….. Voici la création du groupe The new Horizon.

Affinités musicales et concerts marathons tout l’été 2016 révèlent un nouveau split et emportent le batteur vers d’autres scènes.

Heureux hasard, Polo, Drummer sortant d’un été lui aussi bien rempli, est chaud pour le Job et intègre la formation en septembre 2016.

Le noyau dur se forme, l’énergie, la bonne humeur et le travail sont au rendez-vous.

Glasgow Kiss est dans la place.

En décembre 2016 enregistrement du 1er EP 4 titre du groupe intitulé « RESPIRE ».

L’objectif pour 2017 est clair, trouver un maximum de dates pour les beaux jours dans l’ensemble du département et pourquoi pas au delà afin de faire découvrir notre univers musical très varié et partager notre énergie et notre bonne humeur au public (Festivals, scènes municipales, bars ambiances, Fête de la musique,…)

Le prochain grand rendez vous est donné le 13 Mai 2017 au festival BALANZIC.

https://www.facebook.com/gkissmusik/?fref=ts