Après la fuite de carburant survenue la semaine dernière sur l’une des canalisations, et le risque présumé de pollution aux hydrocarbures, ils crient au scandale. Parce que le site du groupe pétrolier est classé Seveso, et qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise selon eux, et puis parce que l’information n’a été transmise qu’une semaine plus tard. Et uniquement par voie de presse. Ecoutez le témoignage de Raymond Bozier, riverain et président de l’association Respire :

Raymond Bozier qui réclame inlassablement la suppression des cuves les plus proches des maisons, et la création d’une zone tampon arborée. Il demande à l’Etat de prendre ses responsabilités :

La Ville de La Rochelle a demandé une totale transparence sur cette affaire. L’exploitant des cuves devra procéder à des vérifications complémentaires durant les prochaines semaines. Un numéro vert a été mis en place au 0 800 081 217.