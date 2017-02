Victimes des deux tempêtes Leiv et Marcel, ils ont subi d’importants dégâts sur leurs serres. Manuel et Ingrid Danteau, les propriétaires d’Au trait bio, ont perdu l’intégralité de leur exploitation. Ils ont lancé un appel au don sur la plateforme leetchi.com pour récolter des fonds et relancer au plus vite leur activité, en finançant une nouvelle bâche et pourquoi pas une nouvelle serre.