Une fuite de carburant à Picoty La Rochelle

Un incident est survenu fin janvier sur l’une des canalisations enterrées qui pourrait avoir rejoint la nappe phréatique. Mais la fuite de carburant, du Sans plomb 95, a été rapidement résorbée. La Ville demande une totale transparence sur les causes et les conséquences de cet incident. L’exploitant des cuves devra procéder à des vérifications complémentaires durant les prochaines semaines. Un numéro vert sera prochainement mis en place pour les riverains possédant des caves et des puits. Il est d’ailleurs recommandé de ne pas utiliser l’eau tant que les vérifications n’ont pas eu lieu.

