Les mauvais chiffres de la Sécurité routière en janvier en Charente-Maritime

Les chiffres de la Sécurité routière pour le mois de janvier en Charente-Maritime. Ils ne sont pas bons. 52 accidents ont été recensés dans le département le mois denier. Soit une augmentation de 3% par rapport à janvier 2016, et de 33% un an plus tôt. Le nombre de tués est aussi en hausse. 3 contre 2 il y a un an. Le préfet relance son appel à la vigilance. Les opérations de contrôle seront renforcées. Le week-end dernier, 127 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre dont 14 pour des excès de vitesse et 11 pour des conduites en état d’ivresse. 24 permis ont été retirés.

Partagez : Facebook

Twitter