La sortie demain sur grand écran du film « 50 nuances plus sombres », de James Foley. La suite du drame érotico-romantique « 50 nuances de Grey ». A cette occasion, le cinéma ABC de Royan proposera samedi une soirée sombre et sexy, réservée uniquement aux hommes et aux femmes majeurs. Avec pas mal de surprises au menu. Début de la petite sauterie à 20h30.

