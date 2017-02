Retour à la normale en Charente-Maritime après un week-end de tempêtes

Avec Leiv samedi, et Marcel hier. Les vents violents qui ont balayé le département coup sur coup n’ont fort heureusement pas eu de conséquences dramatiques. Rien sur le plan humain. Seuls des dégâts matériels. Des chutes d’arbres, ou de branchages. Depuis samedi, le Service départemental d’incendie et de secours de Charente-Maritime a reçu 2 357 appels et a réalisé 457 interventions.

L’incident le plus spectaculaire, c’est la destruction de la toiture du Lycée de la mer et du littoral à Bourcefranc-le-Chapus. Une toiture de 2 500m² entièrement équipée de panneaux photovoltaïques qui se sont tous envolés. Ils abritaient le self et le foyer des élèves. Toute la toiture a été bâchée par les pompiers. Les cours ont été suspendus pour cette journée de lundi. Ils reprendront demain mardi à 8h30.

C’est le cas également à l’école élémentaire Herriot, toujours à Bourcefranc, où 20m² de toiture se sont envolés. L’accès aux salles de classe est interdit aujourd’hui. Reprise des cours demain.

A Tonnay-Boutone, 400m² de panneaux photovoltaïques ont été arrachés sur une ferme qui longe la route de Surgères.

A Surgères, c’est un bâtiment annexe de la gare qui a souffert. Une partie de la toiture a été soufflée samedi. Les usagers ont été mis à l’abri et l’incident a entraîné des retards de trains.

Côté littoral, une reconnaissance aérienne a été effectuée hier pour vérifier le cordon dunaire et les digues. Aucun dégât majeur n’a été constaté. Une nouvelle inspection sur place sera réalisée par les équipes du Conseil départemental.

Même chose en forêt. Pour l’ONF, il s’agit de mener des opérations de nettoyage et de sécurisation, afin d’éviter tout risque pour la population, en particulier sur les îles de Ré et d’Oléron, ainsi que sur la presqu’île d’Arvert. Écoutez Serge Chaigneau, responsable de l’ONF Charente-Maritime :

L’accès aux forêts est donc fortement déconseillé tant que les équipes de l’Office national des forêts n’ont pas fini leurs opérations de déblayage.

Hier soir, 12 500 foyers étaient encore privés d’électricité. Tout est mis en œuvre pour rétablir le courant au plus vite selon Enedis. La tempête Marcel a provoqué hier de nouvelles coupures, qui s’ajoutent à celles de la veille. Au total, 160 000 clients ont été impactés, notamment en presqu’île d’Arvert, à Tonnay-Charente, Saint-Jean-d’Angély et Surgères. Il est rappelé qu’il ne faut toucher en aucun cas des fils à terre, et contacter le service dépannage au 09 726 750 17.

Concernant la téléphonie et le réseau internet, 6 000 abonnés fixe et haut débit ont subi des coupures.

La distribution du courrier perturbée. La Poste n’a pas voulu faire prendre de risques à ses agents. Les facteurs sont donc restés à l’arrêt. Ils reprennent du service ce lundi. Tous les courriers et colis en retard seront donc acheminés dès aujourd’hui.

Autres conséquences de la tempête, plusieurs manifestations ont été annulées. Des marchés, des rencontres sportives comme la randonnée des Mimosas à Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron. La journée portes ouvertes à l’Université de La Rochelle a été reportée à samedi prochain. Tout comme la réouverture de l’étang de pêche du Vergeroux, près de Rochefort.