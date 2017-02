Tempête Marcel : la Charente-Maritime de nouveau en alerte orange aux vents violents

Le bulletin de Météo France :

Début d’évènement prévu le dimanche 05 février 2017 à 10h00

Fin de phénomène prévue le lundi 06 février 2017 à 00h00

Début de suivi pour :

Charente-Maritime (17), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32) et Hautes-Pyrénées (65).

Situation actuelle :

Une dépression nommée Marcel s’est creusée cette nuit et se trouve centrée sur la pointe de la Bretagne (990 hPa). Elle dirige un vent fort de secteur ouest sur la région accompagnant des pluies parfois orageuses, avec des rafales de 80 à 100 km/h sur les côtes, voire un peu plus (110 relevés au Cap Ferret), et 60 à 80 km/h dans l’intérieur.

Evolution prévue :

Cette dépression se déplace vers la Vendée en matinée, puis vers le centre de la France cet après-midi en se comblant progressivement. La perturbation associée traverse rapidement la région ce matin. Après une courte accamie, un temps très agité se met en place avec de fréquentes averses parfois orageuses et pouvant s’accompagner de grésil. Les vents les plus forts se concentrent au sud de cette dépression avec une accélération le long des Pyrénées , avec de violentes rafales sous les grains pouvant atteindre 100 à 110 km/h au sud de la Garonne et sur la Charente-Maritime (essentiellement le sud-ouest du département) avec des pointes à 120 sur le piémont, et 120/130 voire 140 km/h sur le littoral de l’Aquitaine ainsi qu’en montagne. Accalmie progressive en cours d’après-midi par le nord , se généralisant en première partie de nuit sauf en montagne.

Au passage de cette dépression, les vents forts d’Ouest sont à l’origine de très fortes vagues, atteignant le littoral aquitain et charentais dès ce matin : ces départements sont placés en vigilance jaune vagues submersion.

Dans un contexte de faible coefficient de marée, les déferlements de ces fortes vagues risquent d’engendrer, autour des pleines mers, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables des départements concernés.

Littoral de la charente-maritime

Période à risque : valable du dimanche 05 Février à 08h au dimanche 5 février à 14h

Heure de pleine mer : vers 12h à La Rochelle dimanche 05 Février (coefficient 54)

Littoral de la Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques :

Période à risque : valable du dimanche 05 Février à 08h au lundi 06 Février à 03h

Heure de pleine mer : vers 11h à Saint-Jean-de-Luz dimanche 05 Février (coefficient 54), et vers 00h lundi 06 février (coefficient 53).

A noter également des précipitations qui deviennent durables et modérées à assez fortes sur les Pyrénées en cours d’après-midi et persistant en première partie de nuit avant de faiblir en seconde partie de nuit. Limite pluie/neige vers 1500 m s’abaissant en matinée vers 1000/1200 m puis cet après-midi vers 800/900 m et vers 700/800 m en soirée et la,nuit prochaine . Cumuls de neige importants en montagne au-dessus de 1200/1400 m ( 30/50 cm) avec risque de congères .