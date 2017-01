ScèneOuverte le 20/01/17 avec le multi-instrumentiste Fabrice Bony, en concert samedi 21 janvier à la Coupe d’or

Scène ouverte avec le multi-instrumentiste Fabrice Bony de Rochefort, pour la promotion de son concert le samedi 21 janvier au Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort à 21h.

Batteur de formation, diplômé du Centre Musical et Créatif de Nancy (C.M.C.N.) à l’unanimité avec les félicitations du Jury en 1991. Musicien de scène et de studio accompli, il enregistre de nombreux disques pour divers artistes et compose des bandes sonores pour films et installations. Multi-instrumentiste, il compose 2 albums solos Between day (2008) et Inner Lands (2013) dans la lignée du Rock Progressif et du Jazz Rock. Une de ses nombreuses sources d’inspiration est aussi la musique minimaliste (Steve Reich…). Depuis 2011, il créé et joue du lithophone, percussion en pierre de schiste, calcaire et basalte et développe l’utilisation de cet instrument au sein du projet Spirales Ephémères et du collectif franco-japonais LULI. En 2015, il enregistre le lithophone avec le compositeur Renaud Barbier la bande son du documentaire d’ARTE Quand Homo Sapiens faisait son Cinéma. Puis compose l’album Lithophonic (2016) entièrement consacré au lithophone. En 2016, il enregistre en tant que batteur avec la compositrice Béatrice Thiriet pour le film de Dominique Cabrera Corniche Kennedy adapté du roman de Maylis de Kerangal. Se produit en France, Islande et régulièrement avec le percussionniste japonais Tomoo Nagai dans le collectif de musique improvisée franco-japonais LULI depuis 2013 en France et au Japon en avril 2015 et en octobre 2016.

