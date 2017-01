ScèneOuverte le 13/01/17 avec le chanteur rochelais Light Soljah pour la promo de son 1er album « Rise and go »

Scène ouverte avec le chanteur-compositeur-interprète Light Soljah de la Rochelle, pour la promotion de son premier album « Rise and go » de 12 titres, en attendant la sortie de son deuxième album qui sera prévu a la fin de l’été 2017.

Serge Akpalé, alias Light Soljah, naît en 1978 en Côte d’Ivoire. Très jeune, il fredonne des airs d’artistes Ivoiriens comme Alpha Blondy, Lougah François, Aicha Koné… A 8 ans, son oncle maternel est en charge de son éducation. Il lui fait découvrir de nombreux artistes tels que Bob Marley, Culture, Black Uhuru, Lionel Richie, Stevie Wonder, Police,Beatles, Jackson Five… A 12 ans, Light écrit ses premiers textes rap. Sa capacité à s’adapter à plusieurs styles musicaux lui vaut le surnom de «Ebenzo le métamore». En 2000, Light fait ses débuts professionnels en tant que membre du groupe «Negromuffin».

La sortie de l’album «Jah is love» lui permet d’affronter plusieurs scènes en France, notamment celle du Zénith de Paris, avant que le groupe ne se disloque quelques mois plus tard. Il intègre alors différentes formations musicales, affronte différentes scènes et fais les premières Parties de sugar minott, one loves hi powa, bushman, warior king, horace andy, etc… Il génère de l’expérience et affine son projet musical. Au cours de cet apprentissage, il acquiert le titre de «SOL’JAH» et devient «LIGHT SOLJAH», soldat de la lumière…

C’est sous ce nom qu’il enregistre son premier album solo »RISE&GO», fruit de sa collaboration avec des artistes de la scène reggae parisienne et internationale.

